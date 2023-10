A Casa é Sua: conheça mitos e verdades sobre a menopausa

No dia 18 de outubro, celebramos o Dia do Médico, uma data que reconhece a dedicação e o comprometimento dos profissionais de saúde, que desempenham um papel crucial na promoção do bem-estar da sociedade. Mas este dia também coincide com outra ocasião importante: o Dia Mundial da Menopausa, uma data que coloca em destaque a saúde das mulheres em uma fase particular de suas vidas.

O quadro "A Casa é Sua" do programa TVC Agora, desta terça-feira (18), destacou sobre essas datas. A ginecologista e obstetra, Regia Silva Martins, desvendou alguns mitos sobre o último ciclo menstrual, que muitas mulheres ainda possuem dúvidas.

O A Casa é Sua é exibido no programa TVC Agora, da TVC HD, Canal 13.1.

Confira o programa completo: