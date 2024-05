A Casa é Sua: conheça os benefícios e a históra da batata

Nessa terça-feira, dia 30 de maio, o quadro "A Casa é Sua", do programa TVC Agora, celebrou o Dia Mundial da Batata Frita, um dos petiscos mais pedidos do mundo. Mas falando da batata, ela não é apenas um aperitivo, você conhece a história?

No século XIX, na Inglaterra, haviam diversas terras com mais de 4 mil hectares e muitas plantações de batata. Em cada área, era plantado mais de 11 mil quilos do tubérculo.

As batatas são uma fonte valiosa de nutrição e oferecem diversos nutrientes, como carboidratos, vitaminais, mineiras, fibras e propriedades antioxidantes. A batata também auxilia na saúde digestiva, pois contém amido resistente que atua como um prebiótico, alimentando as bactérias benéficas no intestino e promovendo uma digestão saudável.

Ela pode ser cozida, assada, frita, amassada ou utilizada em sopas, saladas e guisados, tornando-a uma base versátil para muitas receitas.

A batata é mais do que um alimento básico; é uma planta com uma rica história de cultivo e uso em diversas culturas ao redor do mundo. Os benefícios nutricionais e versatilidade culinária a tornam um ótimo ingrediente para uma dieta equilibrada.

