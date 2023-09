A Casa é Sua: consultoria de imagem proporciona autoconhecimento

Quando se fala em autoestima, inclui-se também a relevância do autocuidado. O tema foi discutido no quadro "A Casa é Sua" do programa TVC Agora, nesta terça-feira (12), com a consultora de imagem Nara da Silva Vieira.

Em um mundo onde a moda e a beleza são fenômenos em constante evolução, a busca pela aparência perfeita é uma constante. No entanto, muitas vezes negligenciamos o poder das cores e como elas podem transformar nossa presença e autoestima. A colorimetria pessoal, uma ciência que analisa como as cores afetam a aparência de uma pessoa, está ganhando destaque como uma ferramenta essencial para criar um guarda-roupa e maquiagem verdadeiramente impactantes.

O A Casa é Sua é exibido no programa TVC Agora, da TVC HD, Canal 13.1.

Confira o programa completo: