A Casa é Sua: cuidados na reprodução dos pets

O quadro "A Casa é Sua" do programa TVC Agora, de quarta-feira (25), falou a respeito de um assunto que muitos conhecem, mas que ainda existem algumas dúvidas, que é a reprodução animal.

A veterinária Jessica Souza participou do programa e esclareceu algumas dúvidas sobre o ciclo reprodutivo dos animais. A idade do primeiro cio em cadelas, varia de acordo com a raça, sendo que as de pequeno porte podem começar por volta dos cinco meses, enquanto as de grande porte, em sua maioria, iniciam por volta de um ano. No caso das felinas, o primeiro cio pode ocorrer a partir dos cinco meses. O intervalo entre um cio e outro pode variar de quatro meses a um ano.

Para tutores que não desejam a reprodução de suas cadelas, é recomendada a castração após o primeiro cio. Para as felinas, a castração geralmente é indicada a partir dos primeiros seis meses de vida.

O A Casa é Sua é exibido no programa TVC Agora, da TVC HD, Canal 13.1.

