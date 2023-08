A Casa é Sua: Devido ao clima, a proliferação de parasitas aumentam nos pets

Para o mundo dos pets, sempre trazemos dicas de cuidados com os bichinhos, e nesta sexta-feira (25), não foi diferente. No quadro A Casa é Sua, do programa TVC Agora, o tema foi aquela coceirinha que não deixa eles quietos.

O clima quente juntamente com a umidade gerada pelas chuvas típicas da estação é a combinação perfeita para aumentar a proliferação não só das pulgas, mas também de carrapatos, vermes e outros parasitas, responsáveis por causar muita coceira e, possivelmente, problemas de pele.

Para quem acha que as pulgas são inofensivas, está muito enganado, pois, elas podem trazer contaminações até para os próprios tutores.

