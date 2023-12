A Casa é Sua: Dia da Lembrança é comemorado em 26 de dezembro

Nesta terça-feira (26), o quadro "A Casa é Sua", do programa TVC Agora, falou sobre o Dia da Lembrança. Lembrar é a capacidade que temos como seres humanos: a habilidade de reviver, através da memória, os momentos que moldaram nossa jornada.

Embora a data esteja presente no calendário oficial, a origem não é formalmente explicada. Alguns historiadores sugerem que foi estabelecida como um momento de reflexão pós-Natal, uma oportunidade para ponderar sobre o ano que se encerra.

A proposta é simples: recordar tanto as experiências positivas quanto as negativas, recentes ou distantes, e talvez até vivenciá-las de maneira diferente para sentir novamente as sensações únicas que cada momento proporcionou.

Confira o quadro completo: