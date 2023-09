A Casa é Sua: Dia de Combate ao Estresse alerta para riscos à saúde

No quadro ‘A Casa é Sua’ do programa TVC Agora, desta sexta-feira (22), a psicóloga Cláudia Mariola falou sobre o ‘Estresse’, que é considerado o mal do século e um dos grandes desafios nas rotinas dos brasileiros.

Apesar de não ser uma doença, o estresse excessivo pode desencadear quadros perigosos de ansiedade, depressão, problemas cardíacos, de pele e gastrointestinais. Neste sábado (23) é o Dia Mundial de Combate ao Estresse.

A psicóloga Cláudia Mariola respondeu sobre algumas dúvidas comuns das pessoas, como por exemplo: o estresse é algo normal do nosso corpo? Quando a gente precisa se preocupar? Além de dicas de como prevenir e amenizar o estresse.

Assista a entrevista completa abaixo: