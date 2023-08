Dia do Solteiro, celebrado em 15 de agosto, foi tema, nesta terça-feira (15), do quadro A Casa é Sua, do programa TVC Agora. A nossa equipe de reportagem foi às ruas, em Três Lagoas, saber o que as pessoas acham da data e se elas se encontram nesse cenário. Muitas gente aponta inúmeros motivos para ficar solteiro. Mas será que realmente há motivo para comemorar?

O A Casa é Sua é exibido no programa TVC Agora, da TVC HD, Canal 13.1

Confira a reportagem abaixo: