A Casa é Sua: Duckbill oferece os melhores cookies e cafés em Três Lagoas

Nesta terça-feira (13), o quadro "A Casa é Sua" do programa TVC Agora, visitou a Duckbill Cookies & Coffe, em Três Lagoas.

A loja, que abriu suas portas no município há sete meses, já conquistou grande sucesso, especialmente por seus deliciosos e variados sabores de cookies, oferecendo mais de 20 opções. Além dos cookies, o estabelecimento também tem variedades de salgados, cafés quentes e gelados, proporcionando uma ampla gama de escolhas para todos os gostos.

O ambiente da loja é totalmente acolhedor, com um clima tranquilo e o aroma de café, tornando-o um local ideal para reuniões de negócios ou simplesmente para desfrutar de um momento tranquilo de leitura.

A loja fica localizada bem no Centro de Três Lagoas, na rua Bruno García, número 220. O horário de funcionamento é das 8h às 19h, de segunda a sexta. E no sábado, das 8h às 15h. O local oferece serviço de entrega via delivery.

Veja a reportagem abaixo: