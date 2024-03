A Casa é Sua: evento vai eleger as novas misses Três Lagoas

As inscrições para o Miss Três Lagoas 2024 seguem até o dia 12 de março. A ficha de matrícula está disponível em uma academia, na rua Paranaíba, nº 1050, de segunda a sábado. A pré-seleção das meninas que vão participar do concurso será no dia 14 de março.

O quadro ‘A Casa é Sua’ do programa TVC Agora, da TVC HD, Canal 13.1, recebeu nesta quinta-feira (7), a coordenadora do concurso, Gisela Peron, que destacou a importância do Miss Três Lagoas.

“É importante ter essa história da beleza feminina da cidade. As meninas estão convidadas a correr atrás do sonho delas, através dessa grande oportunidade, que é um abrir de portas e uma transformação”, convidou Gisela Peron.

Confira a entrevista abaixo: