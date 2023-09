A Casa é Sua: ligações telefônicas perderam o lugar para os aplicativos de textos

Você já reparou que quase ninguém mais fala no telefone? Com o avanço dos aplicativos de textos, as pessoas deixaram de usar o telefone para fazer ligações e isso se deve a várias razões, como custos mais baixos, comodidade e preferência pessoal. O tema foi abordado no quadro A Casa é Sua, do programa TVC Agora, de sexta-feira (8).

A ligação oferece uma forma de comunicação direta e imediata, a interpretação tem 100% de eficácia. No entanto, as mensagens de texto são mais práticas em muitos casos, embora possam levar um tempo para obter respostas. Além disso, a interpretação das mensagens de texto pode variar dependendo do estado de espírito do leitor.

Essa mudança no padrão de comunicação também tem impactos negativos. Muitas pessoas estão enfrentando dificuldades na comunicação pessoal, na expressão de suas ideias e na resolução de conflitos. Além disso, algumas pessoas desenvolveram fobia ao ato de fazer uma ligação, mesmo em situações cotidianas, como fazer um pedido de pizza. Isso reflete uma mudança fundamental na forma como nos comunicamos e interagimos uns com os outros na era digital.

