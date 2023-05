A Casa é Sua: loja oferece praticidade durante e pós gestação

O dia das mães está chegando, e além dos presentes, elas também precisam de cuidado e praticidade no dia a dia. Por isso, no quadro “A Casa é Sua’ desta sexta-feira (5), a Mari Verdan trouxe opções que podem ajudar as futuras mamães.

Durante a gestação, além das mudanças físicas, a quantidade de hormônios traz muitas diferenças para a mamãe. Com o passar dos meses, a barriga cresce, as roupas começam a não servir mais, o início do pós parto é um pouco complicado, mas é possível amenizar essas dificuldades com acessórios que ajudam o dia ser mais prático.

