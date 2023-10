A Casa é sua: Morena Mulher chega em Três Lagoas com várias novidades

O quadro "A Casa é Sua" do programa TVC Agora, esteve presente na inauguração do salão de beleza Morena Mulher.

No dia 5 de outubro, uma nova opção de salão de beleza chegou a Três Lagoas, com um diferencial de atendimento que promete encantar. O Morena Mulher, uma franquia de Campo Grande, trazida para o município pela empresária Deyse Sobral, foi inaugurado no Shopping Três Lagoas.

Embora não seja natural da cidade, Deyse enxergou o potencial próspero do local e decidiu empreender no município, contribuindo para o comércio local. O foco principal do salão é elevar a autoestima das mulheres, cuidando tanto do interior quanto do exterior, mas também oferece serviços para homens.

Com especialização em cabelos e mechas, o Morena Mulher conta com profissionais capacitados e materiais de alta qualidade. Além disso, oferece serviços de pedicure e manicure, com atendimento express. Funciona todos os dias da semana, proporcionando uma experiência única em beleza e cuidados pessoais. Todas as mulheres são bem-vindas para desfrutar dos serviços deste novo estabelecimento que promete realçar sua beleza e autoconfiança.

O A Casa é Sua é exibido no programa TVC Agora, da TVC HD, Canal 13.1.

Confira o programa completo: