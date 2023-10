A Casa é Sua: novo espaço para mulheres será inaugurado em Três Lagoas

O quadro "A Casa é Sua" do programa TVC Agora, está em ritmo de inauguração, porque Três Lagoas está prestes a receber uma novidade que promete elevar os padrões de beleza e bem-estar na cidade. A inauguração do salão de beleza "Morena Mulher", no Shopping Três Lagoas, é um marco para a comunidade local, trazendo consigo uma proposta de valorização da imagem pessoal e empoderamento feminino.

Comandado pela sócia-proprietária, Deisy Silva, o Morena Mulher não é apenas um salão de beleza, mas sim um espaço dedicado a realçar a beleza única de cada mulher que o visita. A equipe altamente qualificada e apaixonada pelo que faz está pronta para oferecer um atendimento personalizado e serviços de alta qualidade, que vão desde cortes de cabelo, feminino e masculino, penteados, maquiagem e até tratamentos estéticos, como massagens, drenagem e depilação.

O salão se destaca não apenas por sua equipe talentosa, com 25 profissionais, mas também por sua atmosfera acolhedora e moderna. Cada detalhe foi pensado para criar um ambiente onde as clientes se sintam confortáveis, relaxadas e, acima de tudo, confiantes em sua própria beleza.

O A Casa é Sua é exibido no programa TVC Agora, da TVC HD, Canal 13.1.

