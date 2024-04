A Casa é Sua: os desafios de empreender vários segmentos em um só lugar

Nesta terça-feira (9), o quadro "A Casa é Sua", do programa TVC Agora, visitou a Passos Calçados para discutir os desafios do empreendedorismo. A loja, que existe há mais de 30 anos, oferece não apenas calçados, mas também uma variedade de outros produtos, como celulares, perfumes, bolsas, semijoias e brinquedos. O proprietário Lucas Marques destaca a natureza familiar do negócio, que passou por diversas gerações antes de chegar a ele. A unidade de Três Lagoas é a décima loja do grupo, que tem presença não só em Mato Grosso do Sul, mas também no estado de Mato Grosso.

