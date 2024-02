A Casa é Sua: Parque aquático Acqualinda terá programação de Carnaval

O complexo turístico Acqualinda Parque e Thermas Resort, em Andradina (SP), a 42 quilômetros de Três Lagoas, completa dois anos em 30 de junho. Em comemoração, será realizada a tradicional festa de aniversário do parque, o ‘Acqua Faz Dois’.

O Acqualinda tem capacidade de comportar até 14 mil pessoas, mas recebe de dois a três mil pessoas diariamente, e, por esse motivo, é considerado o maior parque aquático da América Latina. São 374 mil metros quadrados de área construída, 275 metros cúbicos de uma água cristalina e termal, oriunda do Aquífero Guarani.

Continue Lendo...

De acordo com a assessora de imprensa do parque, Ana Sampaio, no mês de julho de 2023, o parque bateu o recorde, recebendo cinco mil pessoas em um dia.

O Acqualinda conta com diversas atrações para todos os gostos e idades, desde as mais radicais até as moderadas, infantis e a área para bebês. Além de uma grande variedade de alimentos e bebidas, com restaurantes personalizados e várias opções de culinárias.

Áreas vips e de descanso por toda nossa extensão são bem comuns, como bangalôs, áreas verdes de sombra, guarda sol e pergolados.

Para os amantes de Carnaval, o parque está organizando o ‘Acquafolia’. Serão quatro dias de shows, do dia 9 ao dia 12 de fevereiro. No primeiro dia, será realizado a ‘Festa das Cores’, com muitas atrações para aproveitar a data.

Nesta quinta-feira (1°), o quadro "A Casa é Sua", do programa TVC Agora, esteve no Acqualinda conhecendo tudo sobre o parque.

Confira a entrevista abaixo: