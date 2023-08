A Casa é Sua: reels é ferramenta que traz mais engajamento para conteúdos

Quem diria que as redes sociais seriam o sucesso que é hoje, hein? Começou com Orkut, passou pelo MSN e hoje há o WhatsApp, como rede social mais utilizada. Em seguida, o Youtube e depois o Instagram, que traz ferramentas criativas e excelentes para um ótimo engajamento.

Iniciou com posts e stories, agora, conta também com o famoso "reels". É a melhor maneira para os criadores de conteúdo encontrarem uma comunidade profundamente engajada e alinhada. A ferramenta que atende tanto quem quer vender, ou apenas viralizar, mas pra isso é preciso ficar por dentro de tudo que está em alta. O assunto foi abordado no quadro A Casa é Sua, do programa TVC Agora, nesta terça-feira (22).

O Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) possui várias ferramentas para o meio digital, inclusive o Sebrae Simplifica, onde você consegue acessar vários conteúdos que são totalmente gratuitos, basta você se inscrever.

O A Casa é Sua é exibido no programa TVC Agora, da TVC HD, Canal 13.1.

Confira o programa completo: