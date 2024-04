A Casa é Sua: saiba a importância de se vestir adequadamente

Nesta quinta-feira (4), o quadro "A Casa é Sua", do programa TVC Agora, visitou a PR Feminine e falou sobre a importância de se vestir bem. Priscila Ramos, proprietária da loja, ressaltou que o cuidado com a vestimenta é crucial, independentemente do segmento. Segundo ela, a primeira coisa a ser vendida é a nossa imagem, o que eleva a autoestima, além de proporcionar maior confiança e elegância.

Vestir-se adequadamente em qualquer ocasião é fundamental, pois influencia diretamente na percepção que os outros têm de nós. Além de demonstrar respeito pelo ambiente e pelas pessoas presentes, uma vestimenta apropriada transmite confiança, profissionalismo e autoestima.

Continue Lendo...

A forma como nos vestimos também afeta nossa própria percepção sobre nós mesmos. Vestir-se bem pode aumentar a autoconfiança e melhorar a postura, contribuindo para o sucesso em diversas áreas da vida, como no trabalho, em eventos sociais e até mesmo em situações pessoais.

A boa aparência pode abrir portas e criar oportunidades, pois uma primeira impressão positiva pode ser o primeiro passo para estabelecer novas conexões e relacionamentos interpessoais.

Confira o quadro completo abaixo: