A Casa é Sua: saiba como desintoxicar o corpo após as festas de final de ano

Na terça-feira (2), o quadro "A Casa é Sua", do programa TVC Agora, deu algumas dicas para desintoxicar o corpo após as festas de fim de ano.

Enquanto alguns ainda celebram a chegada do novo ano com festividades repletas de comida e bebida, outros já optam por desacelerar. Durante as festas de fim de ano, é comum exagerarmos no excesso de comida, levando muitos a buscar dietas milagrosas e receitas mágicas para combater o inchaço corporal.

Se você está nesse caminho, especialmente se está se recuperando da temida ressaca, aqui vão algumas dicas e informações cruciais para superar esse período rapidamente.

Hidratação é a chave:

O consumo abundante de água é essencial. Além de hidratar, a água auxilia na eliminação de toxinas por meio do suor e da urina. No contexto da ressaca, a água é fundamental para restabelecer o bem-estar, combatendo inflamações e diluindo os efeitos do álcool.

Alternativas líquidas:

Água de coco e isotônicos também são aliados nesse momento. Toda ajuda é bem-vinda, especialmente de líquidos essenciais para o organismo.

Movimente-se:

A prática de exercícios físicos faz diferença, mesmo após os excessos alimentares. Nessa primeira semana, uma caminhada tranquila ao início ou final do dia, acompanhada de música pode ser um excelente começo. O importante é não ficar parado.

Suporte na digestão:

Os sucos detox, conhecidos por auxiliarem na digestão, são uma ótima opção. Se incluir abacaxi, melhor ainda, pois contém bromelina, uma enzima que favorece a digestão de proteínas, aliviando a sensação de "estômago cheio".

