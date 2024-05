A Casa é Sua: saiba o que comer no inverno

Na terça-feira (28), o quadro "A Casa é Sua", do programa TVC Agora, falou sobre a alimentação adequada durante o clima de inverno. A nutricionista Juliana Prado explica que, com o frio, o corpo precisa regular a temperatura, levando a um aumento natural do apetite, mas é importante não exceder a quantidade necessária de alimentos.

Juliana alerta contra o consumo excessivo de alimentos calóricos, ricos em gordura e açúcar, que podem prejudicar a saúde. Devido à dificuldade da circulação sanguínea no frio, há um risco maior de infarto. Ela recomenda focar na qualidade e quantidade dos alimentos ingeridos.

Continue Lendo...

Alimentos ricos em vitamina C, como laranja, goiaba, kiwi e acerola, são excelentes para a imunidade. Também são importantes alimentos ricos em zinco, como castanhas, carnes e laticínios. Alimentos ricos em fibras, como arroz integral, aveia e milho, ajudam a saciar a fome. Incluir pelo menos um tipo desses alimentos na dieta já faz diferença, explica Juliana.

O clima frio estimula o desejo por alimentos quentes como chocolate quente e fondue. Para evitar excessos, Juliana sugeriu alternativas mais saudáveis, como chá de canela com gengibre e receitas como bolo de banana com aveia, que é rico em fibras e uma opção doce saudável. Ela ressalta que não é proibido comer doces ocasionalmente, mas é crucial não exagerar.

Outra dica é prestar atenção aos ingredientes dos doces. Substituições inteligentes podem tornar uma receita calórica um pouco mais saudável.

Confira o quadro completo abaixo: