A Casa é Sua: um dos dez melhores atletas de Crossfit do Brasil mora em Três Lagoas

No quadro "A Casa é Sua" do programa TVC Agora, de sexta-feira (29), foi abordado sobre garra, força e determinação. Conhecemos um dos dez melhores crossfiteiros do Brasil, que mora em Três Lagoas.

Rafael Pereira Lima, de 35 anos, é educador físico e se encontra no mundo do Crossfit há 10 anos. Em 2023, ele conquistou o 6° lugar dos melhores crossfiteiros do país.

Além de disciplina, para participar e conquistar grandes títulos, é necessário um comprometimento que começa anos antes das competições. Segundo Rafael, a preparação abrange diversos aspectos, desde a alimentação até o descanso, passando pela renúncia a festas e uma dieta rigorosa. Rafael treina de três a quatro horas por dia, demonstrando a dedicação necessária para alcançar o topo do esporte.

O A Casa é Sua é exibido no programa TVC Agora, da TVC HD

