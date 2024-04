Apta lança unidade móvel de medicina ocupacional para empresas em Três Lagoas

Em Três Lagoas, a Apta, uma empresa do ramo de medicina e segurança do trabalho, está investindo na primeira unidade móvel de medicina ocupacional da região. A novidade é para os empresários interessados em trazer a unidade para dentro das empresas, sem se preocupar com o deslocamento e segurança dos funcionários.

A ideia é oferecer maior comodidade às empresas, realizando atendimentos no próprio local com todos os recursos necessários para garantir o melhor serviço de saúde ocupacional.

O empresário e proprietário da Apta, Murilo Cabral, destaca que o novo empreendimento é inovador e pretende transformar o cenário de Três Lagoas e região. “A proposta é proporcionar praticidade e comodidade em uma unidade que vá até o cliente para que ele não se desloque do local de trabalho. Através de uma pesquisa nacional, foi concluído que a maior dificuldade das empresas é o deslocamento com os colaboradores”.

A unidade móvel foi desenvolvida a partir de um estudo sobre as principais demandas das empresas, priorizando o melhor atendimento com a mais alta qualidade do mercado. Além disso, a inclusão e a acessibilidade foram consideradas indispensáveis, com a adaptação da clínica móvel para pessoas com necessidades especiais.

A diretora comercial da Apta, Bruna Guimarães, ressalta que a unidade móvel oferece não apenas conforto e acessibilidade aos clientes e funcionários das empresas associadas, mas também conta com recursos de tecnologia de ponta na área médica. “Para os portadores de necessidades especiais, a unidade conta com elevador. Além disso, há recepção climatizada, equipamentos autorizados pela Anvisa, raio-x, diversos tipos de exames, profissionais qualificados, agilidade nos laudos e resultados”.

O evento de lançamento da unidade móvel da Apta ocorreu no Parque de Exposições de Três Lagoas, no sábado (6), e contou com a presença de empresários, representantes de indústrias, políticos e familiares do empresário Murilo Cabral.

