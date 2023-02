Saiba como comprar um carro novo ou trocar o seu carro usado com o consórcio de carros da Autoeste Chevrolet, em Três Lagoas. A gerente regional, Ana Campos, participou do programa RCN Notícias, desta sexta-feira (10), e explicou as facilidades para se obter um consórcio.

Confira a entrevista abaixo: