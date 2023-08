Daterra Imóveis inaugura unidade no Shopping Três Lagoas

Na noite desta quinta-feira (3), a Daterra Imóveis comemorou a inauguração de uma nova unidade no Shopping Três Lagoas.

A Daterra Empreendimentos Imobiliários antes conhecida na região como Souza Imóveis, iniciou as atividades em Três Lagoas em 1980, desenvolvendo projetos com um novo planejamento de arquitetura e urbanismo.

O proprietário, Antônio Alves, conta um pouco da história da imobiliária. “Estamos há 43 anos no setor imobiliário. Nós diversificamos o nosso produto, começamos com loteamento, já realizamos 32 na cidade de Três Lagoas. A Daterra está desbravando e identificando mais segmentos para melhorarmos.”

A Daterra Empreendimentos, referência no mercado imobiliário, idealizou, executou e comercializou vários loteamentos abertos e condomínios fechados, atendendo toda sociedade de nossa cidade e região, proporcionando à inúmeras famílias alcançar a tão esperada casa própria.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para a empresária, Paula Ferreira, ter uma unidade no shopping seria outra forma de facilitar a realização de um sonho. “A ideia de montar um stand no shopping, foi realizada pensando nos nossos clientes, com horários flexíveis e maior facilidade ao procurar um financiamento.”

Confira a reportagem abaixo: