É uma moeda de troca que tem dado certo', afirma empresário

Os comerciantes lutam dia a dia para não deixar a “peteca cair” quando o assunto é vendas. O setor varejista busca se manter aquecido e o setor de alimentação cresceu 23%, neste ano no comparativo com 2022, segundo pesquisas do ramo. A mega-promoção ‘Grupo RCN paga o meu boleto’, promovida pelo Grupo RCN, atende essa necessidade de mercado. “É uma moeda de troca. Temos a oportunidade de oferecer os nossos serviços e o consumidor ainda pode concorrer aos prêmios sorteados diariamente e oferecidos pelo Grupo RCN. Nós já percebemos o reflexo positivo nas vendas”, observou o empresário Luiz Felipo Santos Cruz, proprietário do restaurante de culinária asiática Jin Jin.

O empresário pontua sobre a visibilidade de marketing com a divulgação da empresa. “Nós temos a nossa divulgação, mas percebemos uma reação positiva também na procura dos consumidores pelos nossos pratos, por exemplo, porque assistiram ou ouviram durante o sorteio da promoção”.



CADASTRE

Continue Lendo...

Os prêmios contemplam valores entre R$ 100 a R$ 500. Vale lembrar que nos sorteios os vendedores que atendem o sorteado são contemplados com R$ 100. A promoção ‘Grupo RCN paga meu boleto’ segue para a quarta semana e já distribuiu mais de R$ 3 mil em dinheiro para os clientes das empresas participantes, internautas, ouvintes e telespectadores.

E se você ainda não participou da promoção, é muito fácil. Compre nas empresas parceiras identificadas pela promoção. Confira a lista: Ótica Especializada; Multisoldas; Posto Nikkei; Posto Parati; Ótica Elite; Elétrica Três, RKM Máquinas, Chocoplast e Gula Espetos e Caldos, Algáz, Quitutes da Teni, Rações Paiva, Marquinhos Auto Center, Telas Concórdia, Jin Jin Comida Asiática, Arruma Car, Comunhão Salgados E Estoque Materiais de Construção.