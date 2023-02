Envie sugestões e denúncias para o WhatsApp do TVC Agora

O programa TVC Agora reúne entretenimento, interatividade e compromisso estreito com a população, na hora do almoço, na TVC HD 13.1. São quase duas horas de programação, com notícias do dia, ocorrências policiais, histórias de superação, anúncio de vagas de emprego, cursos de capacitação, denúncias de moradores e sorteios de prêmios.

Para entrar em contato com a produção e enviar sugestões, denúncias e elogios, basta mandar uma mensagem para o número de WhatsApp do programa: (67) 99234-4539.

O TVC Agora é exibido de segunda à sexta-feira, às 11h, na TVC HD.