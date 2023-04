Grupo RCN promove o 1º workshop de voz para comunicadores

Uma manhã dedicada a aprender o quanto a nossa voz e até mesmo o nosso corpo são importantes para transmitir conteúdo para públicos de veículos de comunicação diferentes. Assim foi o primeiro ‘Worshop de Voz e Comunicação’ organizado pelo Grupo RCN aos jornalistas, radialistas, locutores e comunicadores das afiliadas de Três Lagoas, Campo Grande e Paranaíba. Alguns acadêmicos do curso de Comunicação Social da AEMS foram convidados e também participaram.

Todos os comunicadores do grupo fazem treinamento semanal com a fonoaudióloga Ariane Alves, que é especializada em jornalismo. O Workshop serviu para que Ariane conhecesse toda a equipe pessoalmente e pudesse tirar as dúvidas sobre a importância de cuidar da própria voz e o que pode ser feito para que a comunicação seja melhor e assertiva.

Confira a reportagem completa: