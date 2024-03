Inscrições para a 9ª Feira do Peixe em Três Lagoas iniciam na segunda-feira

Começam na próxima segunda-feira (11), as inscrições para os interessados na comercialização de pescados na 9ª Feira do Peixe, que será realizada no dia 28 de março, quinta-feira santa, no recinto da Feira Central Turística, durante todo o dia, sem intervalos.

As inscrições serão realizadas do dia 11 ao dia 26 de março, em horário comercial, das 7h às 11h e das 13h às 17h, na administração da Feira Central Turística. Os interessados devem comparecer com os documentos pessoais e comprovante de residência em mãos.

O tradicional evento é promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Turismo (Sedectt), em parceria com a Associação dos Feirantes de Três Lagoas (Feiratres), por meio do Departamento de Turismo, e foi instituído pela lei nº 3167 de 29 de junho de 2016.

Em sua nona edição, a feira tem como objetivo oferecer à comunidade um produto saudável, fresco e com preço justo, além de proporcionar ao produtor um local adequado para a comercialização durante o período de grande fluxo na Semana Santa, que antecede a Páscoa.

* Com informações da Prefeitura de Três Lagoas