Leilão beneficente realizado em Três Lagoas vai ajudar Hospital do Câncer de Barretos

O 18ª leilão beneficente “Direito de Viver” foi realizado neste domingo (26), em Três Lagoas. A ação teve como objetivo arrecadar fundos através de doações para ajudar o Hospital do Câncer de Barretos.

O evento reuniu artistas, empresários, produtores rurais, influenciadores e representantes da sociedade civil. Foram leiloados itens como animais, eletrodomésticos, bicicletas, equipamento de ginástica e instrumentos musicais.

Em 2022, o leilão repassou quase R$ 600 mil para o Hospital do Câncer de Barretos. O projeto vem crescendo nos últimos anos, e com isso, os organizadores pretendem estender as ações para outras entidades de Três Lagoas.

Continue Lendo...

O leilão contou com o apoio de vários parceiros e voluntários, como o Grupo RCN de Comunicação. O evento proporcionou ainda aos participantes uma aula de zumba, que falou sobre prevenção do câncer infantojuvenil.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Saiba mais na reportagem abaixo: