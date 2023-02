Energia fotovoltaica. Quando se fala sobre esse assunto, automaticamente, remetemos à economia, investimento, energia sustentável e também na valorização do imóvel. E a AVT Energy, é uma empresa especializada no ramo e com unidade, em Três Lagoas.

O gerente comercial Luiz Cardoso participou do quadro “A Casa é Sua”, do programa TVC Agora, da TVC Canal 13.1, e esclareceu dúvidas quantos às novas taxas cobradas a partir de 2023.

Acompanhe a entrevista abaixo: