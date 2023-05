E mais morador de Três Lagoas foi o sortudo da vez no MS Cap, título de capitalização que semanalmente distribui prêmios, em Mato Grosso do Sul. O três-lagoense foi sorteado com um carro zero km, no dia 7 de maio.

Ao adquirir o título você estará ajudando o Hospital do Amor de Campo Grande cedendo o direito de resgate e ainda concorre a prêmios. A renda é revertida para a prevenção e o tratamento de câncer das pessoas que utilizam o hospital.

Confira a entrevista com o ganhador: