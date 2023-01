Morador do Nossa Senhora das Graças é o 1º sorteado e ganha bicicleta elétrica

O morador do bairro Nossa Senhora das Graças, em Três Lagoas, Valmir Luiz dos Reis, foi o primeiro contemplado da Promoção “Só anda a pé quem quer”. O sorteio foi realizado nesta sexta-feira (27), no programa TVC Agora. Ele comprou na loja Fort Frio, preencheu o cupom e faturou a bicicleta elétrica.

“Só anda a pé quem quer”, é uma promoção do Grupo RCN de Comunicação, em parceria com a Gambaratto Bike Shop.

A última sexta-feira de janeiro foi muito especial, além do sorteio da bicicleta elétrica, o Grupo RCN também sorteou mais R$ 500.

Rafael Bragagnolo, do bairro Jardim Cangalha, foi premiado com R$ 500 da promoção. Ele comprou na Ótica Ética.

Os dois sortudos irão receber seus prêmios na próxima terça-feira (31), ao vivo no programa TVC Agora.

Com isso, o Grupo RCN encerra o mês de janeiro entregando mais de R$ 5 mil em prêmios. Foram entregues uma bicicleta elétrica, e mais R$ 2 mil em dinheiro vivo a quatro sortudos que participaram da promoção comprando nas lojas participantes.

Para o diretor artístico do Grupo RCN, Fernando Moraes, este primeiro mês da Promoção ‘Só anda a pé quem quer’ mostrou o que o Grupo mais gosta de fazer, que é entregar prêmios para nossa audiência. “Temos a felicidade de unir o que gostamos de fazer, que é entregar prêmios, e também ajudar a fomentar a economia de nossa cidade, isso nos deixa muito feliz”, explicou o diretor artístico.

A bicicleta elétrica ainda vai gerar economia para o contemplado. Além da economia de combustível, a bicicleta elétrica ainda proporciona algumas vantagens indiretas, como menos tempo gasto no trânsito e uma melhor saúde. Sem mencionar nos gastos como IPVA, Licenciamento, custo com manutenção etc...

Neste mês de janeiro o Grupo RCN já entregou R$ 2 mil a quatros sortudos, além do ganhador desta sexta-feira. Os contemplados com dinheiro foram: Djair Venâncio Costa, morador do SetSul. Ele abasteceu no Posto Nikkey e foi sorteado com R$ 500.

José Ferreira de Souza, morador da Vila Piloto. Ele foi o segundo felizardo a ser sorteado na promoção. O sortudo fez compras na Casa de Carne Becelli. E o Luciano Albino Duarte, morador no Jardim Carioca, que foi o primeiro felizardo a ser sorteado na promoção. O eletricista fez compra na Elétrica Três.

Promoção continua

Para o próximo mês de fevereiro, a Promoção “Só anda a pé quem quer” continuará sorteando R$ 500 toda sexta-feira e na última, uma bicicleta elétrica até o mês de maio.

Para concorrer, os participantes devem comprar nas empresas parceiras, scanear um QR Code e, assim que finalizar sua compra, preencher o cupom virtual na loja. Toda sexta às 12h é feito o sorteio ao vivo pela TVC HD e nas rádios Band FM e Cultura FM.

Lojas participantes

RWR Multimarcas; Casa de Carnes Becelli; Elétrica Três; RKM Máquinas; Bazan Baterias; ASC Materiais de Construção; New Era; Multi Soldas; Ótica Santa Tereza; Instituto Pistori; 3 Irmãs Salgados; Ótica Especializada; 7 Pharma; Depósito de Gás Avenida; Miga’s Marmitaria; Stop Car; Fort Frios; Panorama Materiais de Construção; Posto Nikkey; Posto Parati; Campos Imobiliária; Empório do Salgado; GM Beef; Trilhas da Amazônia; Bariferros; Pizzaria da Mama; Prestservice.