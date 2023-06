Durante o programa TVC Agora, da TVC HD, Canal 13.1, desta terça-feira (13), foi realizado o sorteio da promoção “O Cofre”. Inúmeras pessoas que acompanharam o programa pela TV, portal RCN 67 e fanpages oficiais nas redes sociais puderam participar do sorteio e a Gleice Abreufoi a sortuda da vez.

Ela mora no bairro Jardim das Américas, acertou a senha e ganhou o prêmio acumulado em R$ 420. A promoção é oferecida pelo Grupo RCN em parceria com as Lojas Mariano.

Confira a reportagem, abaixo: