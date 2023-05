Moradora do Jardim das Violetas recebe R$ 520 da promoção 'O Cofre'

Durante o programa TVC Agora, da TVC HD, Canal 13.1, foi realizado o sorteio da promoção “O Cofre”. Internautas que acompanharam o programa pelas fanpages oficiais puderam participar do sorteio e a Juliana Garcia Ramos, do bairro Jardim das Violetas, em Três Lagoas, foi a sortuda da vez e ganhou o prêmio acumulado em R$ 520. Ela veio até o estúdio para receber o prêmio. A promoção é oferecida pelo Grupo RCN em parceria com as Lojas Mariano.

Essa foi a terceira temporada da promoção. Um cofre é colocado no estúdio do TVC Agora e, a cada dia, são sorteadas três tentativas para descobrir o segredo que abre o cofre. A promoção iniciou com o valor de R$ 100 e acumulou para R$ 520.

Confira a entrega: