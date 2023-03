Moradora do Nova Três Lagoas recebe R$ 500 da promoção 'Só anda a pé quem quer'

Mais uma participante da promoção do Grupo RCN, “Só anda a pé quem quer” foi sorteada. O sorteio ocorreu, na sexta-feira (3), durante o programa TVC Agora, da TVC Canal 13.1. A sortuda foi Bianca Aparecida, moradora do bairro Nova Três Lagoas III, em Três Lagoas, que ganhou R$ 500. Ela recebeu o prêmio, ao vivo, nesta terça-feira (7), no programa.

A promoção irá sortear até junho de 2023 uma bicicleta elétrica por mês. Também o valor de R$ 500 por semana em toda a programação da TVC, Band FM e Cultura FM. Serão R$ 2 mil por mês.

Para participar é muito fácil, basta comprar nas lojas parceiras, assim que efetuar o pagamento no caixa e estará disponível um QR code. Mire a câmera do celular e abrirá um formulário, preencha e já está concorrendo. Ou acesse o regulamento da promoção "Só anda a pé quem quer".

Confira como foi a entrega do prêmio: