Papo Reto: conheça o programa 'Donas do Negócio'

O quadro Papo Reto, do programa TVC Agora, dessa quarta-feira (13), recebeu a assessora de relacionamentos da Sicredi União MS/TO e Oeste da Bahia, Jéssika Nascimento.

O programa 'Donas do Negócio' concentra-se no empreendedorismo feminino, destinado a microempresas e MEIs. O objetivo principal é oferecer suporte às mulheres empreendedoras que operam os negócios sozinhas, abordando as necessidades através de treinamentos, cursos e feiras. Uma das ferramentas oferecidas é a oportunidade de as empreendedoras acessarem o site da Sicredi para realizar um autodiagnóstico do próprio negócio, identificando áreas de melhoria e necessidades de suporte.

O programa fornece conteúdo e formação em quatro áreas principais: informação, capacitação, conexão e inspiração. Em cada cidade, as agências possuem uma gerente exclusiva, especialmente treinada e capacitada para oferecer apoio às empreendedoras e integrá-las ao programa 'Donas do Negócio'.

Confira a entrevista abaixo: