Promoção 'O Cofre' acumula e novo sorteio será nesta terça; saiba como participar

Nesta segunda-feira (10), durante o programa TVC Agora, da TVC HD, Canal 13.1, foi realizado o primeiro sorteio da tradicional promoção “O Cofre”. Internautas que acompanharam o programa pelas fanpages oficiais puderam participar do sorteio, mas ninguém levou o prêmio, oferecido pelo Grupo RCN em parceria com as Lojas Mariano.

O valor de R$ 120 está acumulado e o novo sorteio ocorrerá nesta terça-feira (11), durante o programa, ao vivo. Essa é a terceira temporada da promoção e a participação do público está mais fácil desta vez.



Um cofre é colocado no estúdio do TVC Agora e, a cada dia, serão sorteadas três tentativas para descobrir o segredo que abre a porta. O cofre iniciou com o valor de R$ 100 e nele serão guardados R$ 20 todos os dias se ninguém acertar o segredo. Quem acerta leva o dinheiro na hora.

Saiba como participar



Os números poderão ser enviados através de todos os canais de atendimento do Grupo RCN: WhatsApp (67 3509-7500) e redes sociais. Também será possível participar quem for pessoalmente fazer uma compra nas Lojas Mariano. Os sorteios da loja serão às sextas-feiras.

Confira como foi o sorteio: