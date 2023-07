Rede de supermercados Nova Estrela celebra 55 anos e lança mega-promoção

A rede de supermercados Nova Estrela lançou uma mega-promoção que dará prêmios aos consumidores. A ação é para comemorarar o 55º aniversário da rede, que hoje conta com quatro unidades, em Três Lagoas e Andradina (SP). A quinta unidade será inaugurada no mês de agosto, em Três Lagoas. O presidente executivo, Joaquim Romero Barbosa, participou do programa RCN Notícias, desta sexta-feira (28), para falar das promoções e do lançamento.

Confira a entrevista abaixo: