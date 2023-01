Saiba quais nomes serão tendência para bebês em 2023

No programa TVC Agora, exibido na TVC HD Canal 13.1 desta terça-feira (17), durante o quadro ‘A Casa é Sua’, a Mari Verdan falou sobre os nomes mais cogitados para os bebês que irão nascer nesse ano.

Para os pais que estão ansiosos, a esperada do amor mais forte do mundo, é um misto de sentimentos e planejamentos. É muita coisa para pensar, e quando as mamães descobrem a gravidez, a primeira coisa a ser cogitada é o nome da criança.

Algumas mães optam por escolher um nome que pareça com o do pai, ou o mesmo dos avós para homenageá-los, mas também tem as mamães que pesquisam os nomes que estão em alta.

E neste ano, para as mamães que esperam um menino, Miguel é o nome que está em primeiro lugar no ranking dos mais cogitados, e significa o que é como Deus. Já para as meninas, Helena lidera a pesquisa, e significa tocha ou luz.

Na maternidade de Três Lagoas, 21 nascimentos foram registrados na primeira semana de 2023, são praticamente três bebes por dia, e fica o desafio das mamães e dos papais na hora da escolha da extensa lista de nomes e seus significados.

