'Só anda a pé quem quer' chega à reta final e sorteia a última bike e R$ 500

Foram cinco meses de promoção “Só anda a pé quem quer”, do Grupo RCN de Comunicação em parceria com a Gambaratto Bike Shop. Foi feita a alegria de mutas pessoas sorteando as sextas-feiras R$ 500 e final de mês uma bicicleta elétrica. Nesta semana a promoção entra na reta final, e iremos conhecer o sortudo ou sortuda que irá ganhar os últimos R$ 500 e a última bicicleta elétrica desta promoção que foi um sucesso.

Em janeiro, Valmir dos Reis, foi o primeiro sorteado com uma bicicleta elétrica, e no mês seguinte, quem ‘pulou de alegria’ foi o Daniel Rodrigues Costa, o segundo sorteado da ‘bike’. Em março, a sorte esteve ao lado da Fabiana Celeste Ferreira Siqueira, a terceira contemplada com a bicicleta elétrica, e no mês de abril, ganhou Waldolino Garcia de Castro.

A bicicleta elétrica gera economia, já que não é abastecida com gasolina. Além disso, proporciona algumas vantagens, como menos tempo gasto no trânsito. Sem mencionar que não haverá gastos com IPVA, Licenciamento, custo com manutenção etc. Além das bicicletas entregues, a promoção já sorteou R$ 9.500 em dinheiro vivo que fez a diferença na vida de diversas pessoas sorteadas toda semana. “Essa promoção veio a calhar para muitos em poder ganhar uma bicicleta elétrica, para a pessoa economizar sem precisar passar em um posto de gasolina, além de ganhar tempo na locomoção, foi um sucesso!”, ressaltou o gerente de conteúdo do Grupo RCN de Comunicação , Fernando Moraes. “E de quebra toda sexta-feira ainda sorteamos R$ 500, que maravilha poder ‘sextar’ com quinhentos reais em mãos. Essa promoção que vai ficar na história de Três Lagoas, destacou. É bom lembrar que dá tempo de participar. Basta realizar suas compras em uma das lojas ou empresas participantes e no ato da compra realizar o cadastro pelo QR code que será disponibilizado, aí é só cruzar os dedos.

O último sorteio será na próxima sexta-feira, 26 de maio, ao vivo no TVC Agora, com trasmissão da TVC e rádios Band FM e Cultura FM.

Lojas participantes:

RWR Multimarcas; Casa de Carnes Becelli; Elétrica Três; RKM Máquinas; Bazan Baterias; ASC Materiais de Construção; New Era; Multi Soldas; Ótica Santa Tereza; Instituto Pistori; 3 Irmãs Salgados; Ótica Especializada; 7 Pharma; Depósito de Gás Avenida; Miga’s Marmitaria; Stop Car; Fort Frios; Panorama Materiais de Construção; Posto Nikkey; Posto Parati; Campos Imobiliária; Empório do Salgado; GM Beef; Trilhas da Amazônia; Bariferros; Pizzaria da Mama; Prestservi