O quadro TVC Empresa, do programa TVC Agora, esteve na empresa Bazan Baterias e peças de som automotivos, na avenida Clodoaldo Garcia, em Três Lagoas, nesta quinta-feira (13). A empresa oferece diversos acessórios e produtos com a melhor qualidade no segmento.

Nesta quinta-feira, de forma especial, os consumidores puderam participar de um sorteio de uma bateria para moto.

Confira como foi o TVC Empresa:

Confira como foi o sorteio da bateria para moto: