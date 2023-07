O quadro TVC Empresa, do programa TVC Agora, esteve na loja Espaço Vip Três Lagoas, no Centro, nesta quinta-feira (6). A loja de confecção e acessórios oferece modernidade e estilo para quem busca um bom look. Vale à pena passar por lá e conferir!

Nesta quinta-feira, de forma especial, os consumidores puderam participar de um sorteio de vale compra, no valor de R$ 200.

O TVC Empresa é exibido, ao vivo, durante o TVC Agora, da TVC HD, Canal 13.1.

Confira a entrevista abaixo: