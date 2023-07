O quadro TVC Empresa, do programa TVC Agora, esteve na loja Mademinas Móveis e Construção, na avenida Clodoaldo García, no bairro Vila Haro, em Três Lagoas, nesta sexta-feira (14). Há mais de 20 anos no mercado, a empresa é especializada em madeiras para construção e acabamento, como móveis rústicos, planejados, para deck, pergolados, entre outros.

Confira abaixo o TVC Empresa: