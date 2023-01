TVC na Rua: moradores reclamam de terreno sujo e rua precária

Moradores do bairro Paranapungá reclamam de terrenos baldios e sujos, em alguns pontos da região. Eles enviaram imagens do local e pedem providências.

No bairro Jardim das Violetas, os moradores já reclamam de vias públicas em situação precária e sem condições de transitar. As reclamações foram encaminhadas para o quadro TVC na Rua, do programa TVC Agora, do Canal 13.1 HD, que é exibido de segunda à sexta.

Confira abaixo as reclamações:

Bairro Paranapungá

Bairro Jardim das Violetas