Vanja Melo explica as novas regras do programa Minha Casa, Minha Vida

As novas regras que aumentam o subsídio para aquisição de imóveis do programa Minha Casa, Minha Vida e que reduzem a taxa de juros para famílias de baixa renda, nas faixas 1 e 2 do programa, entraram em vigor no mês de julho de 2023.

Também foi ampliado o valor máximo do imóvel por faixa de renda. Assim, para famílias com renda entre R$ 4,4 mil e R$ 8 mil (faixa 3), o valor máximo do imóvel passou de R$ 264 mil para até R$ 350 mil em todos os estados. A corretora de imóveis Vanja Melo participou do programa RCN Notícias, desta terça-feira (1º), e explicou sobre as mudanças anunciadas pelo governo federal.

Confira a entrevista abaixo: