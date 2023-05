Viver Melhor: cardiologista fala de evoluções e sobre 'Simpósio de Cardiologia' em Três Lagoas

O programa semanal “Viver Melhor”, da TVC HD, Canal 13.1, traz informações sobre os serviços oferecidos no Hospital Auxiliadora, em Três Lagoas. O programa é exibido de segunda a domingo, com edição inédita às quintas-feiras, sendo apresentado pelo diretor executivo da unidade, Marco Antônio Calderon.

Nesta quinta-feira (18), Marco Calderon entrevistou o coordenador da cardiologia, Júlio Calil, que falou sobre sua especialidade, as evoluções da cardiologia no hospital e também do 1° Simpósio de Cardiologia - Imagem Cardiovascular de Três Lagoas.

O Simpósio será promovido nos dias 19 e 20 do mês de maio em Três Lagoas. O evento está sendo organizado pelo Hospital Auxiliadora em parceria com a clínica Docor. O objetivo é trabalhar em prol a saúde e contribuir para os avanços na Cardiologia, com expressivas reduções nas taxas de mortalidade, no aumento da sobrevida e na qualidade de vida das pessoas.

Confira abaixo o programa:

