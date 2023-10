Viver Melhor: coordenador do Pronto Socorro conta a trajetória médica

O programa semanal “Viver Melhor”, da TVC HD, Canal 13.1, traz informações sobre os serviços oferecidos no Hospital Auxiliadora, em Três Lagoas. O programa é exibido de segunda a domingo, com edição inédita às quintas-feiras, sendo apresentado pelo diretor executivo da unidade, Marco Antônio Calderon.

O entrevistado foi o coordenador do Pronto Socorro, João Gabriel Craveiro, que compartilhou um pouco sobre sua experiência na trajetória médica e destacou as tecnologias usadas no hospital.

Confira abaixo o programa:

Parte 2: