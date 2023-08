Viver Melhor: coordenador fala sobre as evoluções da UTI Neonatal

O programa semanal “Viver Melhor”, da TVC HD, Canal 13.1, traz informações sobre os serviços oferecidos no Hospital Auxiliadora, em Três Lagoas. O programa é exibido de segunda a domingo, com edição inédita às quintas-feiras, sendo apresentado pelo diretor executivo da unidade, Marco Antônio Calderon.

Nesta quinta-feira (10), o entrevistado foi o coordenador do setor de Pediatria, Fernando Ferroni, que compartilhou as evoluções nessa área e também sobre a UTI Neonatal, que vai completar um ano de inauguração no Hospital Auxiliadora.

Confira abaixo o programa:

Parte 1

Parte 2