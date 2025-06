Balenciaga apresenta coleção em parceria inédita com Britney Spears

A Balenciaga acaba de lançar sua coleção para a primavera de 2026, batizada de “Exactitudes”, que simboliza não apenas uma nova fase criativa, mas também marca o encerramento da jornada de Demna Gvasalia como diretor criativo da maison após uma década à frente da grife.

Apesar do anúncio, sua saída oficial ocorrerá no desfile de alta-costura agendado para julho de 2025. A partir desse momento, Gvasalia assume um novo desafio, liderando a direção criativa da Gucci, iniciando um capítulo na moda italiana.

A coleção “Exactitudes” traduz fielmente a estética de Demna, refletindo seu impacto no cenário fashion ao desconstruir as barreiras entre o luxo e o streetwear. A proposta traz elementos que já se tornaram assinatura do estilista, como jaquetas oversized, sobreposições arrojadas, couro em modelagens pouco convencionais, vestidos translúcidos com toque provocativo e a mescla de peças esportivas com alfaiataria sofisticada e design arquitetônico.

Um dos grandes destaques da temporada é a aguardada collab com Britney Spears. A cantora empresta sua estética pop à Balenciaga em uma coleção cápsula exclusiva, que será vendida em lojas selecionadas e no e-commerce da marca. A linha traz acessórios estampados com referências visuais dos shows clássicos de Britney, além de imagens de arquivo assinadas por fotógrafos renomados, como Steven Klein.