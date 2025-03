Blue Box Café da Tiffany & Co. Chega ao Brasil

De 27 de março a 30 de abril, os amantes da gastronomia poderão desfrutar de uma experiência única no Blue Box Café, a pop-up store da Tiffany & Co., que desembarca no Shopping Iguatemi, em São Paulo. O espaço temporário oferecerá um menu especial de café da manhã, mesclando influências da culinária americana e brasileira.

Projetado pelo Estúdio Campana, o café conta com uma ambientação sofisticada, inspirada na Gloriette – uma estrutura metálica do século XVIII – e decorado com espelhos que remetem às bolhas de champanhe, além de detalhes em vime tramado.